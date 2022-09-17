В США два самолёта не поделили небо

В штате Колорадо (США) недалеко от города Денвер в небе столкнулись два небольших самолёта. В результате погибло три человека, сообщает телекомпания ABC.

По её информации, в самолёте Cessna 172 было два человека, в планере Sonex Xenos — один. В местной полиции рассказали, что все они скончались. Столкновение произошло неподалёку от аэродрома. Первое воздушное судно нашли примерно в 30 км от Денвера, неподалёку обнаружили и другое.

Газета Washington Post отмечает, что столкновение самолётов в небе хоть и редкое явление, но случается в США примерно 30 раз в год. Как правило, это происходит с небольшими частными воздушными судами, а причиной чаще всего становится ошибка пилота.