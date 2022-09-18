В Сербии 64 человека задержаны на протестах против гей-парада

На протестах против гей-парада задержали более 60 человек в столице Сербии, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич. Десять полицейских травмировано. В целом, по словам политика, на улицах Белграда было задействовано около 5,2 тысячи сотрудников МВД.

"У нас было два инцидента: конфликт между определёнными группами на площади Славия и в Караджорджевом парке. В обоих случаях сотрудники МВД своевременно реагировали, решили проблемы и обеспечили нераспространение инцидентов", — сказала Брнабич на брифинге.

Глава правительства считает, что Сербия показала себя как серьёзное государство, "которое сдержало слово, данное гражданам". Противники гей-парада собирались группами и вступали в перепалку с правоохранителями. Среди них можно было увидеть традиционалистов-патриотов с национальными флагами, иконами и православной символикой, а также молодых людей в масках. В одном месте скопления футбольные фанаты бросили несколько фаеров в сторону сотрудников полиции.