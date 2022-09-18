Украинцам могут позволить оставлять себе найденное оружие

На Украине могут узаконить для граждан обладание найденным ими или трофейным оружием. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко. Такую норму могут закрепить в законе "О праве на гражданское огнестрельное оружие". Его проект поступил на рассмотрение в Верховную раду.

"Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью государства Украина, он должен иметь возможность оставить его себе. Главное условие — чтобы это оружие не имело криминального следа", — сказал Бондаренко в интервью "Укринформу".

По мнению замглавы МВД, позволить гражданам хранить такое оружие нужно, чтобы обеспечить для них возможность самозащиты. По словам Бондаренко, его ведомство "выступает за умеренную либеральную модель обращения оружия в государстве, то есть без крайностей".