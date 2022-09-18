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17 сентября, 21:48

Украинцам могут позволить оставлять себе найденное оружие

Замглавы МВД Украины: Есть надежда, что в стране легализуют трофейное оружие

На Украине могут узаконить для граждан обладание найденным ими или трофейным оружием. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко. Такую норму могут закрепить в законе "О праве на гражданское огнестрельное оружие". Его проект поступил на рассмотрение в Верховную раду.

"Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью государства Украина, он должен иметь возможность оставить его себе. Главное условие — чтобы это оружие не имело криминального следа", — сказал Бондаренко в интервью "Укринформу".

По мнению замглавы МВД, позволить гражданам хранить такое оружие нужно, чтобы обеспечить для них возможность самозащиты. По словам Бондаренко, его ведомство "выступает за умеренную либеральную модель обращения оружия в государстве, то есть без крайностей".

Захарова: Раздача населению Киева оружия — "это конец"

Захарова: Раздача населению Киева оружия — "это конец"

Как рассказывал Лайф, весной президент Украины Владимир Зеленский обещал продолжать выдавать оружие "всем-всем желающим". Всех граждан, кто имеет боевой опыт, украинский лидер призывал к обороне.

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Кирилл Зыков

Андрей Григорьев

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