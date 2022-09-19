Ликвидированные в Херсоне "диверсанты" оказались пьяными неонацистами

Ликвидированные в Херсоне в субботу "диверсанты" оказались полупьяными неонацистами. Как подчеркнул в эфире Первого канала заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, никакой диверсионной группы, проникшей в регион, не было.

"Хочу сразу пояснить: никаких диверсионных групп не было, была группа идиотов, даже не спящих (диверсионных групп. — Прим. Лайфа), а тех, у которых было минимальное оружие. Никаких групп в Херсоне не было, была просто полупьяная история неонацистов, которые продолжают недопонимать всей сути происходящего на территории Херсонской области", — сказал он.