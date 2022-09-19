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Регион
Опубликовано 19 сентября 2022, 09:54
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Ликвидированные в Херсоне "диверсанты" оказались пьяными неонацистами

Стремоусов: Ликвидированные в Херсоне "диверсанты" оказались пьяными неонацистами

Ликвидированные в Херсоне в субботу "диверсанты" оказались полупьяными неонацистами. Как подчеркнул в эфире Первого канала заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, никакой диверсионной группы, проникшей в регион, не было.

"Хочу сразу пояснить: никаких диверсионных групп не было, была группа идиотов, даже не спящих (диверсионных групп. — Прим. Лайфа), а тех, у которых было минимальное оружие. Никаких групп в Херсоне не было, была просто полупьяная история неонацистов, которые продолжают недопонимать всей сути происходящего на территории Херсонской области", сказал он.

Он особо подчеркнул: в Херсон никто не зайдёт. По его словам, никто не собирается отдавать ни метра освобождённых территорий.

В Херсоне нейтрализована вооружённая группа
В Херсоне нейтрализована вооружённая группа

Лайф рассказывал, что Вооружённые силы Украины предприняли безуспешную попытку наступления под Херсоном. В результате российские военные уничтожили свыше 120 солдат ВСУ.

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ТАСС / Сергей Бобылёв

Оксана Попова
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