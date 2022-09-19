Песков предложил Минобороны оценить идею Кадырова о "самомобилизации"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что идею главы Чечни Рамзана Кадырова насчёт проведения "самомобилизации" должны оценивать специалисты Минобороны. Такое мнение представитель Кремля высказал в беседе с журналистами в понедельник.

"Это нужно с точки зрения военных профессионалов оценивать; конечно, это должно оценивать Минобороны", — указал представитель Кремля.