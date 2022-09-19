Песков предложил Минобороны оценить идею Кадырова о "самомобилизации"
В Кремле сочли, что идею Кадырова о "самомобилизации" должны оценивать военные специалисты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что идею главы Чечни Рамзана Кадырова насчёт проведения "самомобилизации" должны оценивать специалисты Минобороны. Такое мнение представитель Кремля высказал в беседе с журналистами в понедельник.
"Это нужно с точки зрения военных профессионалов оценивать; конечно, это должно оценивать Минобороны", — указал представитель Кремля.
Напомним, что на прошлой неделе Рамзан Кадыров предложил субъектам страны не ждать "объявления Кремлём военного положения", а заняться вопросом мобилизации уже сейчас. Так, глава Чечни подчеркнул, что если бы в каждом регионе нашлась хотя бы тысяча добровольцев, то можно было бы собрать "внушительный военный контингент", который ускорил бы достижение целей спецоперации. Его инициативу уже поддержали глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Магаданской области Сергей Носов и другие.