Песков: Киев использует в Изюме тот же сценарий провокации, что и в Буче
Киев использует уже опробованный в Буче сценарий, обвиняя Россию в якобы совершении военных преступлений в Изюме Харьковской области. Однако эти утверждения украинских властей — враньё, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию всё развивается. Это враньё. И, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник уже сравнивал ситуации в Буче и Изюме. По его словам, новая провокация с якобы "обнаружением массового захоронения" нужна Украине просто для картинки в западных СМИ, расследование по этому делу проводить никто не будет.
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