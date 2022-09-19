Песков: Киев использует в Изюме тот же сценарий провокации, что и в Буче

Киев использует уже опробованный в Буче сценарий, обвиняя Россию в якобы совершении военных преступлений в Изюме Харьковской области. Однако эти утверждения украинских властей — враньё, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию всё развивается. Это враньё. И, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", — подчеркнул представитель Кремля.