Топ-3 самых вредных снеков

Не все закуски одинаково полезны, некоторые из них могут негативно сказаться на здоровье и привести к лишним килограммам на талии. Бренд-шеф ресторанов "Ёрш" Алексей Разбоев рассказал Лайфу, от каких снеков лучше отказаться во время вечернего отдыха дома перед телевизором.

На первом месте — сырные палочки. Горячий и тянущийся сыр, обжаренный во фритюре или на сковородке до золотистой корочки, — очень калорийный продукт, содержащий много насыщенных жиров. Бренд-шеф отметил, что по вредности сырные палочки не лучше чипсов, хотя многие считают наоборот.

Вторую позицию занимают луковые кольца, продолжил специалист. Это блюдо быстро готовится, однако его нельзя назвать диетическим. Снек получится особенно вкусным в паре с густым сырным соусом, приправленным чесноком или перцем чили, уточнил Разбоев.

"К сожалению, такое сочетание не принесёт никакой пользы вашему организму из-за повышенного содержания холестерина и быстрых углеводов", — предупредил он.

И, наконец, замыкают рейтинг куриные крылья во фритюре. Свой аромат и насыщенный вкус блюдо приобретает благодаря большому набору специй и обилию масла для жарки. Куриные крылья –– сами по себе довольно жирный продукт, а из-за соли и приготовления во фритюре теряют почти все полезные свойства белка, который содержится в мясе птицы, заключил Разбоев.