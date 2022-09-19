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19 сентября, 09:10
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Песков не стал комментировать призыв Пугачёвой добавить её в список иноагентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать нашумевший пост в соцсетях певицы Аллы Пугачёвой, в котором Примадонна попросила добавить себя в список иноагентов. В беседе с журналистами в понедельник он лишь выразил сомнение, что эта тема как-то относится к Кремлю.

"Не буду комментировать никак эту тему... Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать", — сказал Песков.

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Напомним, что Пугачёва опубликовала обращение к Минюсту РФ вскоре после того, как ведомство включило в список физлиц-иноагентов её супруга Максима Галкина*.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Александр Юнашев

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