Песков не стал комментировать призыв Пугачёвой добавить её в список иноагентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать нашумевший пост в соцсетях певицы Аллы Пугачёвой, в котором Примадонна попросила добавить себя в список иноагентов. В беседе с журналистами в понедельник он лишь выразил сомнение, что эта тема как-то относится к Кремлю.

"Не буду комментировать никак эту тему... Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать", — сказал Песков.

Напомним, что Пугачёва опубликовала обращение к Минюсту РФ вскоре после того, как ведомство включило в список физлиц-иноагентов её супруга Максима Галкина*.