Российская эстрадная певица Алла Пугачёва, которая просила Минюст РФ признать её иноагентом, утратила связь с реальностью. Об этом в телеграм-канале заявил депутат Государственной думы Пётр Толстой.

"Мне жаль, что Пугачёва, бывшая самой популярной певицей страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь её место — в историческом музее времён СССР", — написал он.

По мнению парламентария, самое грустное для артиста — перестать чувствовать собственную страну и "выпасть из истории" своей Родины. Толстой подчеркнул, что у Пугачёвой, в отличие от её супруга — комика Максима Галкина*, другого государства не будет. Депутат считает, что Примадонна не станет иноагентом, однако она потеряет поддержку среди россиян.

"Победим [в ходе спецоперации на Украине] без её песен", — заключил Толстой.