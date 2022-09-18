В Госдуме заявили, что место Пугачёвой — в историческом музее времён СССР
Депутат Толстой: Пугачёва, просившая признать её иноагентом, утратила связь с реальностью
Российская эстрадная певица Алла Пугачёва, которая просила Минюст РФ признать её иноагентом, утратила связь с реальностью. Об этом в телеграм-канале заявил депутат Государственной думы Пётр Толстой.
"Мне жаль, что Пугачёва, бывшая самой популярной певицей страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь её место — в историческом музее времён СССР", — написал он.
По мнению парламентария, самое грустное для артиста — перестать чувствовать собственную страну и "выпасть из истории" своей Родины. Толстой подчеркнул, что у Пугачёвой, в отличие от её супруга — комика Максима Галкина*, другого государства не будет. Депутат считает, что Примадонна не станет иноагентом, однако она потеряет поддержку среди россиян.
"Победим [в ходе спецоперации на Украине] без её песен", — заключил Толстой.
Лайф напоминает, что Алла Пугачёва попросила Минюст РФ добавить её в список иноагентов 18 сентября. Соответствующее обращение артистка разместила в соцсетях. Это произошло после того, как в тот же реестр внесли её мужа — комика Максима Галкина. Юмориста Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября. Согласно информации ведомства, юморист занимается политической деятельностью и получает доходы с Украины. При этом сам телеведущий назвал повод для внесения в список надуманным и заявил, что действительно когда-то получал деньги с Украины, однако было это около десяти лет назад.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
Агентство "Москва" / Зыков Кирилл