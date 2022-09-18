МИД Таджикистана обвинил Киргизию в создании образа агрессора

Информационная кампания киргизской стороны делает из Душанбе агрессора. Тем самым Бишкек усугубляет напряжённость в приграничном районе, заявили в МИД Таджикистана.

"В последние дни с целью создания образа агрессора в лице своего соседа киргизская сторона, не гнушаясь откровенной ложью и инсинуациями, продолжает информационную кампанию против Таджикистана, тем самым нагнетая напряжённость в приграничье", — говорится в сообщении министерства.