МИД Таджикистана обвинил Киргизию в создании образа агрессора
Информационная кампания киргизской стороны делает из Душанбе агрессора. Тем самым Бишкек усугубляет напряжённость в приграничном районе, заявили в МИД Таджикистана.
"В последние дни с целью создания образа агрессора в лице своего соседа киргизская сторона, не гнушаясь откровенной ложью и инсинуациями, продолжает информационную кампанию против Таджикистана, тем самым нагнетая напряжённость в приграничье", — говорится в сообщении министерства.
В МИД Таджикистана также обратили внимание на заявление президента Киргизии Садыра Жапарова, которое он сделал накануне. Уточняется, что лидер республики в ходе обращения к нации употребил слово "враг" в адрес таджикского народа. Такое высказывание, как указали в Душанбе, не соответствует "духу дружбы и добрососедства".
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились об этом, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Вчера, 17 сентября, после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС.
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Getty Images / Ministry of Defense of Uzbekistan / Anadolu Agency