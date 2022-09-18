Президент Армении Хачатурян сфотографировался у гроба с телом Елизаветы II в Лондоне
Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба с телом Елизаветы II. Обложка © Twitter / Siobhan96463411
Президент Армении Ваагн Хачатурян сделал фотографию возле гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, сообщила газета The Sun. Тем самым он нарушил установленные правила публичного прощания с монархом.
"Президент Ваагн Хачатурян был сфотографирован помощником у подножия задрапированного флагом гроба покойного монарха", — говорится в публикации.
Как указало издание, этот инцидент стал первым случаем, когда гость пренебрёг запретом на фотосъёмку во время такого трагического мероприятия.
Ранее Лайф писал, что экс-футболист английской сборной Дэвид Бекхэм простоял 13 часов в очереди к гробу Елизаветы II. Своё место в ней, как рассказывает телеканал Sky News, он занял в третьем часу ночи.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.