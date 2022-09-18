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18 сентября, 14:56

Президент Армении Хачатурян сфотографировался у гроба с телом Елизаветы II в Лондоне

<p>Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба с телом Елизаветы II. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/siobhan96463411/status/1571487948746510338?s=46&t=cVv-ds9coKQcQoN0sOO_Kg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Siobhan96463411</a></p>

Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба с телом Елизаветы II. Обложка © Twitter / Siobhan96463411

Президент Армении Ваагн Хачатурян сделал фотографию возле гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, сообщила газета The Sun. Тем самым он нарушил установленные правила публичного прощания с монархом.

"Президент Ваагн Хачатурян был сфотографирован помощником у подножия задрапированного флагом гроба покойного монарха", — говорится в публикации.

Как указало издание, этот инцидент стал первым случаем, когда гость пренебрёг запретом на фотосъёмку во время такого трагического мероприятия.

Ранее Лайф писал, что экс-футболист английской сборной Дэвид Бекхэм простоял 13 часов в очереди к гробу Елизаветы II. Своё место в ней, как рассказывает телеканал Sky News, он занял в третьем часу ночи.

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Светлана Оперук

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