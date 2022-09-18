Президент Армении Хачатурян сфотографировался у гроба с телом Елизаветы II в Лондоне

Президент Армении Ваагн Хачатурян сделал фотографию возле гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, сообщила газета The Sun. Тем самым он нарушил установленные правила публичного прощания с монархом.

"Президент Ваагн Хачатурян был сфотографирован помощником у подножия задрапированного флагом гроба покойного монарха", — говорится в публикации.

Как указало издание, этот инцидент стал первым случаем, когда гость пренебрёг запретом на фотосъёмку во время такого трагического мероприятия.