Марин Ле Пен назвала геополитической ошибкой участие Парижа в ограничениях против Москвы
Участие Франции в ограничениях против России является геополитической ошибкой. Об этом заявила глава фракции "Национального объединения" в нижней палате парламента республики Марин Ле Пен.
"Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России", — сказала она сегодня в ходе выступления на партийной конференции.
По мнению Ле Пен, Евросоюз ввёл данные ограничения "в состоянии истерии" от кризиса в Незалежной.
Ранее французская газета Le Monde сообщила, что Китай с осторожностью подходит к "спасению экономики России" из-за опасения западных санкций. По данным журналистки Натали Гибер, экспорт товаров в КНР из России вырос на 50%, что не нравится Евросоюзу и США, которые планировали санкциями "разорвать" экономику РФ.
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