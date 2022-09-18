Марин Ле Пен назвала геополитической ошибкой участие Парижа в ограничениях против Москвы

Участие Франции в ограничениях против России является геополитической ошибкой. Об этом заявила глава фракции "Национального объединения" в нижней палате парламента республики Марин Ле Пен.

"Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России", — сказала она сегодня в ходе выступления на партийной конференции.

По мнению Ле Пен, Евросоюз ввёл данные ограничения "в состоянии истерии" от кризиса в Незалежной.