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18 сентября, 14:10

В Греции заявили, что Россия ничего не теряет от санкций, когда Европа "катится кубарем"

Экс-премьер Греции Ципрас: РФ ничего не теряет от санкций, а вот Европа "катится кубарем"

Россия не несёт существенных потерь от энергетических санкций Запада. Более того, рубль стал самой устойчивой валютой в мире с момента роста цен на газ, заявил бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который сейчас является лидером главной оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил – Прогрессивный альянс" (СИРИЗА – ПА).

По мнению греческого политика, значительные потери от антироссийских рестрикций как раз несёт Евросоюз. Он обратил внимание на то, что дела у США, как и у РФ, в целом неплохи. Вашингтон в данной ситуации не теряет "ни в экономическом плане, ни геостратегически".

"Европа на данный момент катится кубарем, и есть очень явный дефицит лидерства, с моей точки зрения, дефицит мышления и стратегии", — подчеркнул экс-премьер Греции.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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