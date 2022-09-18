В Греции заявили, что Россия ничего не теряет от санкций, когда Европа "катится кубарем"
Экс-премьер Греции Ципрас: РФ ничего не теряет от санкций, а вот Европа "катится кубарем"
Россия не несёт существенных потерь от энергетических санкций Запада. Более того, рубль стал самой устойчивой валютой в мире с момента роста цен на газ, заявил бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который сейчас является лидером главной оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил – Прогрессивный альянс" (СИРИЗА – ПА).
По мнению греческого политика, значительные потери от антироссийских рестрикций как раз несёт Евросоюз. Он обратил внимание на то, что дела у США, как и у РФ, в целом неплохи. Вашингтон в данной ситуации не теряет "ни в экономическом плане, ни геостратегически".
"Европа на данный момент катится кубарем, и есть очень явный дефицит лидерства, с моей точки зрения, дефицит мышления и стратегии", — подчеркнул экс-премьер Греции.
Ранее президент РФ Владимир Путин указал на провал экономического блицкрига против России. Глава государства ещё раз подчеркнул, что Москва уверенно справляется с внешним давлением, по сути — с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран.
Shutterstock