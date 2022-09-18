Экс-глава МИД Румынии привёл новые аргументы о неестественности украинских границ

Экс-глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что его высказывания о неестественном состоянии границ Украины являются исторической истиной. Об этом он сказал, отвечая на обвинение внешнеполитического ведомства в неприемлемости его слов.

"Мои слова соответствуют исторической истине, международному праву и общим интересам, за исключением интересов сегодняшней пропаганды, утверждения которой послезавтра будут считаться уже ошибочными", — приводит слова экс-министра телеканал Digi 24.

Марга подчеркнул, что его заявления выражают самую простую правду. Он также не удивился реакции Киева и СМИ на его высказывания. Однако, отметил политик, никто из них не привёл фактических аргументов против его "правдивых" слов. Он считает своим профессиональным, гражданским и моральным долгом донести эту истину. По словам Марги, те, кто сводит обсуждения украинского конфликта к международному праву, ошибаются из-за непонимания исторических корней кризиса и игнорирования необходимости обеспечения интересов безопасности других.