МИД Румынии вызвал белорусского поверенного после слов Лукашенко о ситуации на Украине

Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах Белоруссии Сергея Жартуна после заявления президента республики Александра Лукашенко о том, что украинский конфликт может перейти на территорию Румынии. Об этом сообщается на сайте МИД балканского государства.

Как пояснили в ведомстве, глава МИД Румынии Богдан Ауреску посчитал заявление белорусского лидера недопустимым. Также в Бухаресте напомнили о "роли и международной ответственности" Минска за события на территории Незалежной и о том, что Румыния входит в состав НАТО.

"Румынская сторона решительно отвергает подобные заявления, подпитывающие риторику, основанную на призыве к силе и угрозе силой в международных отношениях", — добавили в министерстве.