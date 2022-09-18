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18 сентября, 13:52

МИД Румынии вызвал белорусского поверенного после слов Лукашенко о ситуации на Украине

Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах Белоруссии Сергея Жартуна после заявления президента республики Александра Лукашенко о том, что украинский конфликт может перейти на территорию Румынии. Об этом сообщается на сайте МИД балканского государства.

Как пояснили в ведомстве, глава МИД Румынии Богдан Ауреску посчитал заявление белорусского лидера недопустимым. Также в Бухаресте напомнили о "роли и международной ответственности" Минска за события на территории Незалежной и о том, что Румыния входит в состав НАТО.

"Румынская сторона решительно отвергает подобные заявления, подпитывающие риторику, основанную на призыве к силе и угрозе силой в международных отношениях", — добавили в министерстве.

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Накануне Лукашенко, выступая на патриотическом форуме "Это наша история!", заявил, что США сталкивают европейские страны и Россию на территории Украины. По мнению президента Белоруссии, не исключено, что на месте Незалежной вскоре могут оказаться страны Прибалтики, Молдавия, Польша, Румыния или Сербия.

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Исакова

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