МИД Румынии вызвал белорусского поверенного после слов Лукашенко о ситуации на Украине
Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах Белоруссии Сергея Жартуна после заявления президента республики Александра Лукашенко о том, что украинский конфликт может перейти на территорию Румынии. Об этом сообщается на сайте МИД балканского государства.
Как пояснили в ведомстве, глава МИД Румынии Богдан Ауреску посчитал заявление белорусского лидера недопустимым. Также в Бухаресте напомнили о "роли и международной ответственности" Минска за события на территории Незалежной и о том, что Румыния входит в состав НАТО.
"Румынская сторона решительно отвергает подобные заявления, подпитывающие риторику, основанную на призыве к силе и угрозе силой в международных отношениях", — добавили в министерстве.
Накануне Лукашенко, выступая на патриотическом форуме "Это наша история!", заявил, что США сталкивают европейские страны и Россию на территории Украины. По мнению президента Белоруссии, не исключено, что на месте Незалежной вскоре могут оказаться страны Прибалтики, Молдавия, Польша, Румыния или Сербия.
Сайт президента Белоруссии