В Британии паникуют из-за возможной остановки поставок газа из Норвегии
Норвегия может прекратить экспорт газа в Британию из-за внутренних проблем
Великобритания запаниковала из-за возможной остановки поставок газа из Норвегии, которая столкнулась с проблемами внутри страны на фоне роста инфляции. Об этом сообщает газета Express.
Как утверждается в материале издания, Великобритания, в отличие от других стран Европы, не зависит от голубого топлива из России, так как импортирует его из Норвегии. В частности, на долю указанного поставщика приходится 60% британского импорта энергоносителей.
Однако авторы статьи указали, что Норвегия может перестать снабжать британцев газом из-за внутренних проблем. Так, рост инфляции и цен на энергоносители привёл к ситуации, когда в государстве могут возникнуть гражданские беспорядки. Поэтому норвежские власти могут остановить экспорт топлива в Великобританию и другие страны.
Ранее Лайф рассказывал, что экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о вине Европы в энергетическом кризисе. Она считает, что это результат либерализации последних 15–18 лет. Сейчас рынок электроэнергии работает "по каким-то непонятным принципам" и не является классическим примером баланса спроса и предложения, отмечает политик.
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