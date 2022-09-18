В Британии паникуют из-за возможной остановки поставок газа из Норвегии

Великобритания запаниковала из-за возможной остановки поставок газа из Норвегии, которая столкнулась с проблемами внутри страны на фоне роста инфляции. Об этом сообщает газета Express.

Как утверждается в материале издания, Великобритания, в отличие от других стран Европы, не зависит от голубого топлива из России, так как импортирует его из Норвегии. В частности, на долю указанного поставщика приходится 60% британского импорта энергоносителей.

Однако авторы статьи указали, что Норвегия может перестать снабжать британцев газом из-за внутренних проблем. Так, рост инфляции и цен на энергоносители привёл к ситуации, когда в государстве могут возникнуть гражданские беспорядки. Поэтому норвежские власти могут остановить экспорт топлива в Великобританию и другие страны.