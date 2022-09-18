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18 сентября, 11:43

"Европа, лучше подумай ещё раз": Турки восхитились предупреждением Путина об энергоресурсах

Читателей Haber7 восхитило заявление Путина о возможном прекращении поставок нефти Западу

Заявление президента России Владимира Путина об остановке поставок газа и нефти в Европу в случае введения ограничений цен на эти энергоресурсы вызвало восхищение среди читателей турецкого портала Haber7.

"Посмотрим, как США прибегут на помощь, глупая Европа", — написал один из пользователей.

Другой комментатор призвал дать Западу замёрзнуть, чтобы тот смог опомниться, а ещё один читатель добавил, что аплодирует Путину.

"Европа, что посеешь, то и пожнёшь. Не нужно идти против России, лучше подумай ещё раз, иначе будет очень плохо", — подытожили пользователи.

СМИ заявили о влиянии слов Путина на решение Евросоюза по газу

СМИ заявили о влиянии слов Путина на решение Евросоюза по газу

Ранее Лайф писал, что Путин счёл нерыночной глупостью идею ограничить цены на российские нефть и газ. По словам президента, российская сторона всегда основывалась на долгосрочных контрактах, потому что участники рынка "должны быть уверены в стабильности".

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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