"Европа, лучше подумай ещё раз": Турки восхитились предупреждением Путина об энергоресурсах

Заявление президента России Владимира Путина об остановке поставок газа и нефти в Европу в случае введения ограничений цен на эти энергоресурсы вызвало восхищение среди читателей турецкого портала Haber7.

"Посмотрим, как США прибегут на помощь, глупая Европа", — написал один из пользователей.

Другой комментатор призвал дать Западу замёрзнуть, чтобы тот смог опомниться, а ещё один читатель добавил, что аплодирует Путину.

"Европа, что посеешь, то и пожнёшь. Не нужно идти против России, лучше подумай ещё раз, иначе будет очень плохо", — подытожили пользователи.