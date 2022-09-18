"Европа, лучше подумай ещё раз": Турки восхитились предупреждением Путина об энергоресурсах
Читателей Haber7 восхитило заявление Путина о возможном прекращении поставок нефти Западу
Заявление президента России Владимира Путина об остановке поставок газа и нефти в Европу в случае введения ограничений цен на эти энергоресурсы вызвало восхищение среди читателей турецкого портала Haber7.
"Посмотрим, как США прибегут на помощь, глупая Европа", — написал один из пользователей.
Другой комментатор призвал дать Западу замёрзнуть, чтобы тот смог опомниться, а ещё один читатель добавил, что аплодирует Путину.
"Европа, что посеешь, то и пожнёшь. Не нужно идти против России, лучше подумай ещё раз, иначе будет очень плохо", — подытожили пользователи.
Ранее Лайф писал, что Путин счёл нерыночной глупостью идею ограничить цены на российские нефть и газ. По словам президента, российская сторона всегда основывалась на долгосрочных контрактах, потому что участники рынка "должны быть уверены в стабильности".