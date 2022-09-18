Киев заставляет граждан мобилизоваться, угрожая их семьям. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал боец одного из подразделений Вооружённых сил России с позывным Пианист, сражающийся на Угледарском направлении.

"Своих также заставляют бояться. У них сколько человек служат, что просто за семьи свои боятся элементарно. Их просто заставляют, что если служить не будешь, то твою семью кончат", — сказал он, ссылаясь на слова мирных граждан.