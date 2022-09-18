Российский военный рассказал, как украинцев заставляют идти на фронт
Солдат ВС РФ рассказал, что Киев мобилизует мирных жителей, угрожая их семьям
Киев заставляет граждан мобилизоваться, угрожая их семьям. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал боец одного из подразделений Вооружённых сил России с позывным Пианист, сражающийся на Угледарском направлении.
"Своих также заставляют бояться. У них сколько человек служат, что просто за семьи свои боятся элементарно. Их просто заставляют, что если служить не будешь, то твою семью кончат", — сказал он, ссылаясь на слова мирных граждан.
Военный подчеркнул, что основная мотивация присутствия в зоне боевых действий для него — защита мирного населения Украины и Донбасса, которое оказалось под террором Киева. Он также рассказал, что находился вместе с сослуживцем в одном посёлке, откуда подразделение ВС РФ ушло. В этом населённом пункте не было техники, вообще ничего. И вдруг ВСУ начали обстреливать его, зашли танк и БТР, а затем они разбросали мины "Лепесток". В результате двое погибли, а третий солдат остался инвалидом.
Ранее сообщалось, что один военнопленный убит и четверо пострадали при обстреле ВСУ колонии в Еленовке. Позднее, правда, число раненых увеличилось до пяти. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова выразила надежду, что ООН может принять активную позицию после этого инцидента, ведь он демонстрирует необходимость присутствия членов миссии в республике.
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