МО РФ: Четыре бригады ВСУ за сутки потеряли около 200 бойцов в ДНР и Запорожской области
Четыре бригады Вооружённых сил Украины за сутки потеряли около 200 бойцов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области в результате работы российских ВКС. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносили массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ. В районе населённого пункта Кирово Запорожской области сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ", — сказал он.
По словам Конашенкова, потери противника составили до 100 украинских военных, а также более десяти единиц военной техники. Кроме того, российская артиллерия поразила позиции 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Представитель Минобороны уточнил, что противник потерял более 110 военнослужащих и 20 единиц военной техники.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили более пяти тысяч танков ВСУ за всё время спецоперации на Украине. Ещё, продолжил Конашенков, Вооружённые силы России уничтожили 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3397 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5680 единиц специальной военной автомобильной техники.
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