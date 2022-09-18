МО РФ: Четыре бригады ВСУ за сутки потеряли около 200 бойцов в ДНР и Запорожской области

Четыре бригады Вооружённых сил Украины за сутки потеряли около 200 бойцов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области в результате работы российских ВКС. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносили массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ. В районе населённого пункта Кирово Запорожской области сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ", — сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника составили до 100 украинских военных, а также более десяти единиц военной техники. Кроме того, российская артиллерия поразила позиции 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Представитель Минобороны уточнил, что противник потерял более 110 военнослужащих и 20 единиц военной техники.