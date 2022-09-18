Российские силовики уничтожили тысячи танков ВСУ за время "Операции Z"

Российские военные уничтожили за всё время спецоперации на Украине свыше пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин Вооружённых сил Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолёта, 155 вертолётов, 1981 беспилотный летательный аппарат, 375 зенитных ракетных комплексов, 5022 танка и других боевых бронированных машин", — сказал он.

Ещё, продолжил Конашенков, Вооружённые силы России уничтожили 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3397 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5680 единиц специальной военной автомобильной техники.