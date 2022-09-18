Российские силовики уничтожили тысячи танков ВСУ за время "Операции Z"
ВС РФ уничтожили более пяти тысяч танков ВСУ за всё время спецоперации на Украине
Российские военные уничтожили за всё время спецоперации на Украине свыше пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин Вооружённых сил Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолёта, 155 вертолётов, 1981 беспилотный летательный аппарат, 375 зенитных ракетных комплексов, 5022 танка и других боевых бронированных машин", — сказал он.
Ещё, продолжил Конашенков, Вооружённые силы России уничтожили 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3397 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5680 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что батальон нацформирования "Айдар" в ДНР потерял более половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр ДНР, добавил Игорь Конашенков.
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