ВС России уничтожили гаубицу М777, локатор ЗРК С-300 и радиолокационную станцию ПВО

Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили поступившую Киеву от США гаубицу М777, украинский радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, а также радиолокационную станцию ПВО. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ударами ВКС РФ в районе Краматорска уничтожена гаубица калибра 155 мм М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Двуречье, а также радиолокационная станция ПВО в районе Васюковки ДНР", — сказал он в ходе брифинга.