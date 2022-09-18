ВС России уничтожили гаубицу М777, локатор ЗРК С-300 и радиолокационную станцию ПВО
Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили поступившую Киеву от США гаубицу М777, украинский радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, а также радиолокационную станцию ПВО. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточными ударами ВКС РФ в районе Краматорска уничтожена гаубица калибра 155 мм М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Двуречье, а также радиолокационная станция ПВО в районе Васюковки ДНР", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее стало известно, что российские штурмовики Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике украинских войск. По данным Минобороны, в результате были уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции противника.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka