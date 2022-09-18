ВС РФ поразили пункт координации ракетных ударов группировки "Приморье" под Николаевом

Вооружённые силы России поразили в Николаевской области пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражён пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, российские военные поразили три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики. Также удары пришлись по 47 артиллерийским подразделениям, живой силе и украинской военной технике в 127 районах, включая пункты базирования иностранных наёмников американской частной военной компании "Академия" и формирования "Кракен" в районах Краматорска и Николаевки ДНР, добавил Конашенков.