У ВСУ нет резервов и сил для наступления на Васильевском направлении

Подразделения ВСУ потеряли способность наступать на Васильевском направлении в Запорожской области после уничтожения их позиций российской артиллерией. Об этом РИА "Новости" сообщил заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида" с позывным Андрей.

"До этого мы наблюдали, а теперь мы приступили к следующей фазе — поражение и уничтожение противника по всем известным нам координатам. У нас есть подтверждение с "птиц" уничтожения всех целей. По сути, мы оголили целый участок фронта [противника]", — сказал он.

По словам бойца, техники у украинских подразделений на Васильевском направлении нет. Он также поблагодарил артиллеристов за поддержку и оперативное взаимодействие, отметив, что "это их снаряды приближают нашу победу".

"На случай нашего прорыва они становятся в оборону. Речи о каком-то наступлении ВСУ в зоне ответственности добровольческого батальона быть не может", — заключил замкомандира батальона.