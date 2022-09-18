У ВСУ нет резервов и сил для наступления на Васильевском направлении
Командир отряда "Таврида": Наступление ВСУ на Васильевском направлении невозможно
Подразделения ВСУ потеряли способность наступать на Васильевском направлении в Запорожской области после уничтожения их позиций российской артиллерией. Об этом РИА "Новости" сообщил заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида" с позывным Андрей.
"До этого мы наблюдали, а теперь мы приступили к следующей фазе — поражение и уничтожение противника по всем известным нам координатам. У нас есть подтверждение с "птиц" уничтожения всех целей. По сути, мы оголили целый участок фронта [противника]", — сказал он.
По словам бойца, техники у украинских подразделений на Васильевском направлении нет. Он также поблагодарил артиллеристов за поддержку и оперативное взаимодействие, отметив, что "это их снаряды приближают нашу победу".
"На случай нашего прорыва они становятся в оборону. Речи о каком-то наступлении ВСУ в зоне ответственности добровольческого батальона быть не может", — заключил замкомандира батальона.
Ранее боец ВСУ рассказал о больших потерях в Донбассе. Он обратил внимание на масштаб работы российской артиллерии. Как сказал украинский боец, "стены сейчас качаются каждый день от разрыва снарядов".
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency