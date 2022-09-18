Россия будет настаивать на арбитраже против США

Россия будет настаивать на инициировании генсеком ООН Антониу Гутерришем арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешёнными уже шестой год. Ограничения на передвижение имеют ещё более давнюю историю", — сказал он.

По словам Полянского, все обозначенные ГА ООН "разумные и ограниченные сроки" для решения этих проблем давно прошли, "однако генсекретарь, к сожалению, пока так и не начал арбитражную процедуру". Он подчеркнул, что ГА обладает соответствующим мандатом, Россия продолжит настаивать на его выполнении.

При этом Полянский добавил, что Соединённые Штаты используют выдачу виз как фильтр для недопуска дипломатов. И касается это не только РФ, но и стран, проводящих независимую политику.

"Вашингтон неприкрыто использует выдачу виз как фильтр для недопуска на ооновскую площадку не только россиян, но представителей целой группы государств, чья "вина" заключается лишь в стремлении проводить суверенную и независимую политику", — резюмировал дипломат.