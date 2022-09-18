Омского бизнесмена застрелили в его же доме

В Омске обнаружили тело директора и совладельца ООО "Поли-Про-Пак" Николая Плахина с пулевыми ранениями. Об этом сообщил портал "СуперОмск".

Тело 57-летнего крупного предпринимателя найдено в его доме в Ленинском округе Омска с шестью пулевыми ранениями. Правоохранители рассматривают версию убийства, другие обстоятельства пока не известны. Компания Плахина была открыта в 2010 году, специализируется на производстве полипропиленовых мешков. Более 76 миллионов рублей составила выручка от продаж за 2021 год.