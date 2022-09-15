22-летний парень застрял в своей машине и вызвал на помощь полицию, а офицеры застрелили его в упор

В штате Колорадо в США сотрудники полиции застрелили 22-летнего парня, который съехал на машине с дороги и сам обратился в 911 за помощью. Кристиан Гласс застрял в автомобиле и не мог самостоятельно выбраться, но звонок правоохранителям оказался большой ошибкой.

Съёмка с нательной камеры стрелявшего в водителя полицейского. Видео предоставили юристы семьи погибшего © Twitter / @davenewworld_2

Трагедия произошла ещё в июне, но родные убитого ещё добиваются правды от полиции. Так, Кристиан увлекался геологией и держал в своей Honda Pilot несколько ножей и молоток. Застряв у дороги в машине, водитель заранее предупредил диспетчера, что к приезду полицейских уберёт их из салона и будет держать руки на виду.

Однако, по данным Colorado Public Radio, прибывшие офицеры заявили, что убирать предметы из машины не надо, и потребовали американца выйти из салона. Тот поднял руки, но выходить не стал — парень запаниковал, сложил ладони в виде сердца, начал жестами показывать полицейским о своём ментальном расстройстве и даже положил ключи зажигания на приборную панель.

В результате офицеры выбили стекло машины и ударили парня электрошокером. Затем один из полицейских открыл огонь прямо в водителя через лобовое стекло — от полученных травм Кристиан скончался на месте. Семья погибшего обвинила офицеров в "бесчеловечных" действиях, теперь законность их действий проверяет Федеральное бюро расследований США.