Диетолог поделилась рецептами полезных перекусов для школьников

В качестве перекуса ребёнку в школу можно дать орехи, которые наполнят энергией и насытят его, а также мини-сэндвичи либо же ролл из лаваша с курицей. Об этом в беседе с RT рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

"Это могут быть кешью, фундук, грецкий орех, а также предварительно вымытые сухофрукты, сушёные яблоки, свежие фрукты, порезанные кубиками", — уточнила она.

Диетолог подчеркнула, что при этом лучше всего, чтобы школьники носили с собой еду в пластиковых контейнерах с разделителями. Так, влажная еда не должна контактировать с более сухими продуктами.

Кроме того, можно приготовить мини-сэндвичи из зернового хлеба с сыром, добавила Писарева, а также собрать школьнику с собой крекеры или овощи — помидоры черри, огурцы, сельдерей, редис. В качестве полноценного перекуса эксперт порекомендовала приготовить небольшой ролл из лаваша с куриной грудкой.