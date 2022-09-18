Диетолог поделилась рецептами полезных перекусов для школьников
Диетолог Писарева рассказала о лучших полезных перекусах для школьников
В качестве перекуса ребёнку в школу можно дать орехи, которые наполнят энергией и насытят его, а также мини-сэндвичи либо же ролл из лаваша с курицей. Об этом в беседе с RT рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
"Это могут быть кешью, фундук, грецкий орех, а также предварительно вымытые сухофрукты, сушёные яблоки, свежие фрукты, порезанные кубиками", — уточнила она.
Диетолог подчеркнула, что при этом лучше всего, чтобы школьники носили с собой еду в пластиковых контейнерах с разделителями. Так, влажная еда не должна контактировать с более сухими продуктами.
Кроме того, можно приготовить мини-сэндвичи из зернового хлеба с сыром, добавила Писарева, а также собрать школьнику с собой крекеры или овощи — помидоры черри, огурцы, сельдерей, редис. В качестве полноценного перекуса эксперт порекомендовала приготовить небольшой ролл из лаваша с куриной грудкой.
Ранее диетолог назвала самые вредные и полезные перекусы для диабетиков. По её словам, лучше всего в качестве здорового и полезного перекуса использовать продукты, богатые клетчаткой, включая овощные палочки, несладкие фрукты, орехи и цельнозерновые хлебцы, которые надолго насытят организм питательными веществами.
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