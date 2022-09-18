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Регион
Опубликовано 18 сентября 2022, 07:27
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Подорвавшийся на мине ВСУ журналист из Италии рассказал, как его спасли бойцы РФ

Итальянский журналист Сорби, подорвавшийся на мине ВСУ в Херсоне, вернулся на родину

Итальянский журналист Маттиа Сорби, подорвавшийся на украинской мине в Херсоне, вернулся на родину. Об этом пишет газета Repubblica.

"Я нахожусь в больнице в Нигуарде (район в Милане. — Прим. Лайфа), мне намного лучше. У меня было 15 осколков в левой ноге, животе и кишечнике", — цитирует его издание.

Репортёр отметил, что инородные предметы извлекли врачи в ходе 11-часовой операции, которая проходила в контролируемом Россией госпитале в Херсоне. Он также подчеркнул, что спасли его российские военнослужащие.

"Появились четыре солдата с российской символикой <...> положили меня в мешок для раненых, потащив меня к реке. Они кричали, чтобы я боролся", — вспоминает журналист.

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Напомним, итальянский журналист Маттиа Сорби, который подорвался на украинской мине в Херсонской области, прошёл лечение в РФ. Помочь в возвращении репортёра на родину попросил президент Итальянского Красного Креста Франческо Рокка, и российская сторона оперативно откликнулась на обращение.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / MattiaSorbi Press

Григорий Воронцов
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