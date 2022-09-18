Подорвавшийся на мине ВСУ журналист из Италии рассказал, как его спасли бойцы РФ
Итальянский журналист Сорби, подорвавшийся на мине ВСУ в Херсоне, вернулся на родину
Итальянский журналист Маттиа Сорби, подорвавшийся на украинской мине в Херсоне, вернулся на родину. Об этом пишет газета Repubblica.
"Я нахожусь в больнице в Нигуарде (район в Милане. — Прим. Лайфа), мне намного лучше. У меня было 15 осколков в левой ноге, животе и кишечнике", — цитирует его издание.
Репортёр отметил, что инородные предметы извлекли врачи в ходе 11-часовой операции, которая проходила в контролируемом Россией госпитале в Херсоне. Он также подчеркнул, что спасли его российские военнослужащие.
"Появились четыре солдата с российской символикой <...> положили меня в мешок для раненых, потащив меня к реке. Они кричали, чтобы я боролся", — вспоминает журналист.
Напомним, итальянский журналист Маттиа Сорби, который подорвался на украинской мине в Херсонской области, прошёл лечение в РФ. Помочь в возвращении репортёра на родину попросил президент Итальянского Красного Креста Франческо Рокка, и российская сторона оперативно откликнулась на обращение.
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / MattiaSorbi Press