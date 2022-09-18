Патрушев 19 сентября посетит Китай впервые с начала пандемии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 19 сентября посетит КНР, где проведёт российско-китайские консультации по различным аспектам безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза России.

"Николай Патрушев проведёт российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом политбюро ЦК КПК (Центрального комитета Коммунистической партии Китая. — Прим. Лайфа) Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем", — указывается в сообщении.

Визит Патрушева в Китай станет первым с начала пандемии, последний раз он был там в декабре 2019 года.