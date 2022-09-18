Патрушев 19 сентября посетит Китай впервые с начала пандемии
Патрушев 19 сентября проведёт в КНР российско-китайские консультации по безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 19 сентября посетит КНР, где проведёт российско-китайские консультации по различным аспектам безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза России.
"Николай Патрушев проведёт российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом политбюро ЦК КПК (Центрального комитета Коммунистической партии Китая. — Прим. Лайфа) Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем", — указывается в сообщении.
Визит Патрушева в Китай станет первым с начала пандемии, последний раз он был там в декабре 2019 года.
Ранее Владимир Путин заверил, что Запад "не дождётся" превращения России в антипод Китая. Российский лидер напомнил об идее политолога Збигнева Бжезинского, который даже "разделил" всю территорию РФ на конкретные части, а потом изменил свою позицию, чтобы использовать нашу страну в борьбе с Китаем.