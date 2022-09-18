В Киргизии сообщили о 36 погибших гражданах в конфликте на границе с Таджикистаном

Число погибших граждан Киргизии в ходе конфликта на границе с Таджикистаном возросло с 24 до 36 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны.

"Общее количество погибших в результате вооружённого конфликта в Баткенской области составляет 36 человек", — говорится в сообщении.