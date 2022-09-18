В Киргизии сообщили о 36 погибших гражданах в конфликте на границе с Таджикистаном
Число погибших граждан Киргизии в ходе конфликта на границе с Таджикистаном возросло с 24 до 36 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны.
"Общее количество погибших в результате вооружённого конфликта в Баткенской области составляет 36 человек", — говорится в сообщении.
Пострадало 129 мирных жителей, указали в ведомстве. При этом ранее МЧС республики сообщило о 37 погибших в ходе конфликта. В министерстве также добавили, что в Баткенскую область доставлено 177 тонн гуманитарной помощи и ожидается ещё 160 тонн, отправленных из Бишкека.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились об этом, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Вчера, 17 сентября, после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС.