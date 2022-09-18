Мэр Донецка сообщил о гибели женщины при ночном обстреле ВСУ
В результате ночного обстрела Ворошиловского района Донецка погибла женщина и пострадал мужчина. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточнённой информации, в результате ночного обстрела Ворошиловского района погибла женщина 1952 г.р., ранен мужчина 1978 г.р." — написал он.
Вместе с тем зафиксированы повреждения остекления трёх многоквартирных жилых домов и общежития. Повреждёнными оказались четыре автомобиля, ещё две машины было уничтожено. Утром представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов сообщило об обстреле Петровского района Донецка. Украинские силовики выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Накануне ВСУ массированно обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра. Удары наносились из ствольной артиллерии натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в СЦКК ДНР.
Telegram / Алексей КулемZин