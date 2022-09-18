Глава АвтоВАЗа объяснил, почему Lada больше не ржавеют
Президент АвтоВАЗа Соколов: Из-за новой технологии покраски машины Lada больше не ржавеют
Автомобили Lada теперь защищены от коррозии, это стало возможно благодаря покраске машин с использованием современных технологий, в частности катафореза. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
"Сейчас современная технология окраски: пять слоёв, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза", — сказал он.
По словам Соколова, за счёт электрохимических реакций осуществляется обмен ионами и проникновение слоя, который препятствует коррозии, непосредственно в структуру металла. Автопроизводитель также даёт шестилетнюю гарантию от сквозной коррозии метала.
Ранее АвтоВАЗ утвердил создание новых моделей Lada к 2024–2025 годам. Также планируется создание отдельного семейства сегмента В на глобальной платформе, ориентированного в основном на городские поездки.