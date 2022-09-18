Глава АвтоВАЗа объяснил, почему Lada больше не ржавеют

Автомобили Lada теперь защищены от коррозии, это стало возможно благодаря покраске машин с использованием современных технологий, в частности катафореза. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

"Сейчас современная технология окраски: пять слоёв, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза", — сказал он.

По словам Соколова, за счёт электрохимических реакций осуществляется обмен ионами и проникновение слоя, который препятствует коррозии, непосредственно в структуру металла. Автопроизводитель также даёт шестилетнюю гарантию от сквозной коррозии метала.