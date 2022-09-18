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18 сентября, 04:38

Альварес победил Головкина и защитил звание абсолютного чемпиона мира

<p>Сауль Альварес (слева) и Геннадий Головкин. Фото © ТАСС / AP / John Locher</p>

Сауль Альварес (слева) и Геннадий Головкин. Фото © ТАСС / AP / John Locher

Мексиканский боец Сауль Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира среди боксёров-профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. Он в Лас-Вегасе в 12-раундовом поединке выиграл у казахстанца Геннадия Головкина. Победа присуждена решением судей.

Это была уже третья встреча Альвареса и Головкина. Первая в 2017 году закончилась вничью, во второй раз в 2018 году победил Альварес, и тоже решением судей.

Сейчас в послужном списке мексиканца 58 побед, из них 39 нокаутом, а также два поражения и две ничьи. Что касается казахстанца, то у него теперь тоже два поражения, но побед меньше – 42, из них 37 нокаутом, а ещё одна ничья. Гарантированные гонорары соперников — 45 миллионов долларов у Альвареса и 20 миллионов долларов у Головкина.

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Андрей Григорьев

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