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18 сентября, 07:00

Гинцбург: Штаммы коронавируса меняются раз в восемь месяцев

Смена циркулирующих штаммов у коронавируса происходит примерно раз в восемь месяцев. Об этом заявил директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

"Мы 2,5 года живём [в условиях пандемии], за это время три раза поменялся штамм. И дальше так примерно будет, примерно раз в восемь месяцев. Смена циркулирующих штаммов при ковиде происходит немного быстрее, чем при гриппе", — сказал он.

По словам Гинцбурга, преобладающие в настоящее время виды "омикрона" — ВА.4 и ВА.5 — сильно отличаются от первого варианта штамма своей последовательностью и свойствами. При этом симптоматика у них не слишком разная. Эксперт также отметил, что вид "омикрона" ВА.2.75 уже не функционирует, он не такой жизнеспособный, как другие.

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Ранее Александр Гинцбург заявил, что летальность от ковида в России может вырасти до 200 случаев в сутки. Хотя, отметил учёный, затем она пойдёт на спад.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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