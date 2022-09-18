Австралия не станет запрещать въезд туристам из России
Австралия не будет запрещать въезд российским туристам. Такое заявление в интервью телеканалу ABC сделал глава Минобороны страны Ричард Марлес.
"У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство... они не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент", — сказал он.
Как писал Лайф, сразу девять стран Евросоюза перестали выдавать визы россиянам. Речь идёт о Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Чехии, Словакии, Дании, Бельгии и Нидерландах. Лояльными же к нашим гражданам остаются Венгрия, Испания, Италия, Греция и Франция. При этом в Посольстве США предложили россиянам оформлять иммиграционные визы в закрывшей въезд Польше.
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