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18 сентября, 06:30

Австралия не станет запрещать въезд туристам из России

Австралия не будет запрещать въезд российским туристам. Такое заявление в интервью телеканалу ABC сделал глава Минобороны страны Ричард Марлес.

"У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство... они не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент", — сказал он.

Россияне стали реже подавать заявления на визу в Финляндию

Россияне стали реже подавать заявления на визу в Финляндию

Как писал Лайф, сразу девять стран Евросоюза перестали выдавать визы россиянам. Речь идёт о Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Чехии, Словакии, Дании, Бельгии и Нидерландах. Лояльными же к нашим гражданам остаются Венгрия, Испания, Италия, Греция и Франция. При этом в Посольстве США предложили россиянам оформлять иммиграционные визы в закрывшей въезд Польше.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

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