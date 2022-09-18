На Байконуре установили ракету для запуска корабля "Циолковский" с астронавтом США
Делегация NASA прибыла на Байконур на первый перекрёстный полёт на корабле "Союз"
Установленная на Байконуре ракета-носитель "Союз-2.1а". Обложка © Telegram-канал "Роскосмоса"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-22", получившим имя "К.Э. Циолковский", установлена на стартовом столе космодрома Байконур. Об этом сообщает "Роскосмос".
"Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 07:30 по местному времени. Сейчас она установлена в стартовую систему и сведены колонны обслуживания", — сказано в записи в телеграм-канале госкорпорации.
На корабле к Международной космической станции отправятся космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио. Пуск первого перекрёстного полёта с США должен состояться в 16:54 мск 21 сентября, на МКС они пробудут 188 суток и вернутся на Землю 28 марта.
Делегация из США с представителями NASA уже прибыла на Байконур для участия в предстартовых мероприятиях, сообщили в пресс-службе.
"Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрёстному полёту на корабле "Союз" — это представители NASA и родственники астронавта Фрэнка Рубио", — уточнили в госкорпорации.
Ранее стало известно, что делегация "Роскосмоса" пропустит астронавтический конгресс в Париже из-за отказа в визах. Мероприятие в столице Франции пройдёт с 18 по 22 сентября 2022 года.