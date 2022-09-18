На Байконуре установили ракету для запуска корабля "Циолковский" с астронавтом США

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-22", получившим имя "К.Э. Циолковский", установлена на стартовом столе космодрома Байконур. Об этом сообщает "Роскосмос".

"Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 07:30 по местному времени. Сейчас она установлена в стартовую систему и сведены колонны обслуживания", — сказано в записи в телеграм-канале госкорпорации.

На корабле к Международной космической станции отправятся космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио. Пуск первого перекрёстного полёта с США должен состояться в 16:54 мск 21 сентября, на МКС они пробудут 188 суток и вернутся на Землю 28 марта.







Делегация из США с представителями NASA уже прибыла на Байконур для участия в предстартовых мероприятиях, сообщили в пресс-службе.

"Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрёстному полёту на корабле "Союз" — это представители NASA и родственники астронавта Фрэнка Рубио", — уточнили в госкорпорации.