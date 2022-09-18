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18 сентября, 07:23

На Байконуре установили ракету для запуска корабля "Циолковский" с астронавтом США

Делегация NASA прибыла на Байконур на первый перекрёстный полёт на корабле "Союз"

<p>Установленная на Байконуре ракета-носитель "Союз-2.1а". Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/roscosmos_gk/6738" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Роскосмоса"</a></p>

Установленная на Байконуре ракета-носитель "Союз-2.1а". Обложка © Telegram-канал "Роскосмоса"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-22", получившим имя "К.Э. Циолковский", установлена на стартовом столе космодрома Байконур. Об этом сообщает "Роскосмос".

"Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 07:30 по местному времени. Сейчас она установлена в стартовую систему и сведены колонны обслуживания", — сказано в записи в телеграм-канале госкорпорации.

На корабле к Международной космической станции отправятся космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио. Пуск первого перекрёстного полёта с США должен состояться в 16:54 мск 21 сентября, на МКС они пробудут 188 суток и вернутся на Землю 28 марта.

  • Установленная на Байконуре ракета-носитель "Союз-2.1а". Фото © Telegram-канал "Роскосмоса"
    Установленная на Байконуре ракета-носитель "Союз-2.1а". Фото © Telegram-канал "Роскосмоса"
  • Ракету-носитель "Союз-2.1а" везут на стартовый стол Байконура. Фото © Telegram-канал "Роскосмоса"
    Ракету-носитель "Союз-2.1а" везут на стартовый стол Байконура. Фото © Telegram-канал "Роскосмоса"
  • Ракету-носитель "Союз-2.1а" везут на стартовый стол Байконура. Фото © Telegram-канал "Роскосмоса"
    Ракету-носитель "Союз-2.1а" везут на стартовый стол Байконура. Фото © Telegram-канал "Роскосмоса"

Установленная на Байконуре ракета-носитель "Союз-2.1а". Фото © Telegram-канал "Роскосмоса"

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Делегация из США с представителями NASA уже прибыла на Байконур для участия в предстартовых мероприятиях, сообщили в пресс-службе.

"Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрёстному полёту на корабле "Союз" — это представители NASA и родственники астронавта Фрэнка Рубио", — уточнили в госкорпорации.

Ранее стало известно, что делегация "Роскосмоса" пропустит астронавтический конгресс в Париже из-за отказа в визах. Мероприятие в столице Франции пройдёт с 18 по 22 сентября 2022 года.

Артур Лапсаков

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