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18 сентября, 07:51

Качающиеся стены и разрушенные дома: Сильное землетрясение произошло на Тайване

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2, есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в восточной части Тайваня, сообщает Геологическая служба США (USGS). По данным ведомства, существует угроза цунами.

Последствия сильного землетрясения на Тайване. Видео © Twitter / Azim / Ali Trimzi / YP

Эпицентр подземных толчков находился в 85 километрах к востоку от района Юйцзин, очаг залегал на глубине 10 километров. Судя по кадрам с места событий, некоторых природное явление застало в ресторанах. Видны сильно раскачивающиеся лампы и шатающиеся стены. В некоторых местах обрушились дома, на месте работают экстренные службы. Информации о жертвах пока нет.

По данным Национального метеорологического управления Японии, на острове Миякодзима в префектуре Окинава объявлена угроза цунами.

В результате мощного землетрясения в Папуа – Новой Гвинее погибло минимум три человека

В результате мощного землетрясения в Папуа – Новой Гвинее погибло минимум три человека

Ранее Лайф рассказывал, что в Японии более 820 тысяч человек призвали эвакуироваться из-за тайфуна. Главным образом рекомендации касаются жителей городов Миядзаки, Кагосима и некоторых районов префектуры Кумамото.

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Кадр из видео Twitter / YP

Артур Лапсаков

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