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18 сентября, 08:27

Автобус перевернулся на скоростной магистрали в Китае, погибло 27 человек

<p>Пассажирский автобус разбился на юге Китая. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ians_india/status/1571396162955149312/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IANS</a></p>

Пассажирский автобус разбился на юге Китая. Обложка © Twitter / IANS

Пассажирский автобус опрокинулся в провинции Гуйчжоу на юге Китая, в результате ДТП погибло 27 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Всё произошло ранним утром в воскресенье на скоростной автомагистрали в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе. Всего в автобусе было 47 человек, 20 пассажиров получили травмы и находятся на лечении.

Разбитый автобус увозит спецтехника. Фото © Twitter / ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●

Разбитый автобус увозит спецтехника. Фото © Twitter / ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●

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Артур Лапсаков

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