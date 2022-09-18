Автобус перевернулся на скоростной магистрали в Китае, погибло 27 человек

Пассажирский автобус опрокинулся в провинции Гуйчжоу на юге Китая, в результате ДТП погибло 27 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Всё произошло ранним утром в воскресенье на скоростной автомагистрали в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе. Всего в автобусе было 47 человек, 20 пассажиров получили травмы и находятся на лечении.

Разбитый автобус увозит спецтехника. Фото © Twitter / ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●