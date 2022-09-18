Боец ВСУ рассказал о больших потерях в Донбассе
Украинский военный рассказал New York Times о больших потерях ВСУ в Донбассе
Вооружённые силы Украины сейчас несут в ходе боёв в Донбассе большие потери. Российские силы постоянно штурмуют, захватывают метр за метром. Об этом американской газете The New York Times рассказал украинский солдат с передовой.
"Украинские военные несут тяжёлые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день", — приводит издание слова собеседника.
Он обратил внимание на масштаб работы российской артиллерии. Как сказал украинский боец, "стены сейчас качаются каждый день от разрыва снарядов". По его словам, Российская армия добивается успеха и постепенно выбивает ВСУ с занятых позиций.
Газета меж тем отмечает, что украинские военные не могут доверять местному населению, которое отказалось эвакуироваться. Некоторые жители сотрудничают с россиянами, что приводит к "ужасающим последствиям" для ВСУ. Как говорится в публикации, "никто друг другу не верит".
Как рассказывал Лайф, 13 сентября Пушилин сообщил о попытках Киева забросить диверсионные группы ВСУ в Красный Лиман. Через день была попытка очередного штурма.
Минобороны РФ