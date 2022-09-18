Вооружённые силы Украины сейчас несут в ходе боёв в Донбассе большие потери. Российские силы постоянно штурмуют, захватывают метр за метром. Об этом американской газете The New York Times рассказал украинский солдат с передовой.

"Украинские военные несут тяжёлые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день", — приводит издание слова собеседника.

Он обратил внимание на масштаб работы российской артиллерии. Как сказал украинский боец, "стены сейчас качаются каждый день от разрыва снарядов". По его словам, Российская армия добивается успеха и постепенно выбивает ВСУ с занятых позиций.