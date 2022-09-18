"Я — чудо природы": Шакил О'Нил в 50 лет шокировал подписчиков своим телом
Шакил О'Нил показал на фото, что в 50 лет сохраняет потрясающую форму
Легендарный баскетболист и прославленный игрок НБА, а ныне телевизионный эксперт Шакил О'Нил похвастал результатом работы над телом. В соцсетях он показал себя позирующим перед зеркалом в спортзале.
Шакил О'Нил в тренажёрном зале. Фото © @shaq
"Я — чудо природы. Вы никогда не встречали такого большого и сексуального мужчину", — написал Шакил О'Нил, комментируя свой новый образ: он предстал подтянутым, с выдающимися мышцами.
Шакил О'Нил в тренажёрном зале. Фото © @shaq
В марте этого года О'Нилу исполнилось 50 лет. Он показал, что продолжает поддерживать себя в отличной форме, несмотря на давнее завершение профессиональной карьеры. Спортсмен покинул НБА в июне 2011-го.
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Ранее Лайф писал, что Шакил О'Нил сравнил арест Грайнер с сюжетом из "Крепкого орешка". Вместе с тем бывший баскетболист призвал всех знать и соблюдать законы тех мест, куда они отправляются, в данном случае России.
Wikipedia / Keith Allison