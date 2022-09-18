"Я — чудо природы": Шакил О'Нил в 50 лет шокировал подписчиков своим телом

Легендарный баскетболист и прославленный игрок НБА, а ныне телевизионный эксперт Шакил О'Нил похвастал результатом работы над телом. В соцсетях он показал себя позирующим перед зеркалом в спортзале.

Шакил О'Нил в тренажёрном зале. Фото © @shaq

"Я — чудо природы. Вы никогда не встречали такого большого и сексуального мужчину", — написал Шакил О'Нил, комментируя свой новый образ: он предстал подтянутым, с выдающимися мышцами.

Шакил О'Нил в тренажёрном зале. Фото © @shaq

В марте этого года О'Нилу исполнилось 50 лет. Он показал, что продолжает поддерживать себя в отличной форме, несмотря на давнее завершение профессиональной карьеры. Спортсмен покинул НБА в июне 2011-го.