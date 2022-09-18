Кому с 1 октября повысят зарплату: Пояснения экономиста

С 1 октября будет повышена зарплата бюджетникам. Однако, как пояснил доцент кафедры экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев, только тех, кто прежде не попал под действие майских указов президента РФ Владимира Путина.

"Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий", — сказал Тимофеев в интервью "Прайму".

По словам экономиста, источником повышения будут региональные бюджеты, а не федеральный, поэтому размер дополнительных выплат будет разный. В большинстве регионов индексация будет на уровне 4–6%, но может быть и больше.

Повышение также коснётся многих работников госучреждений: водителей, уборщиков, дворников, грузчиков. Как отметил экономист, не лишней будет прибавка даже в размере одной-двух тысяч рублей.