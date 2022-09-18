Названы продукты, способные заменить снотворное

Есть продукты, которыми вполне можно заменить снотворное, рассказала врач-терапевт Ольга Усатова. По её словам, это орехи, мясо, бобовые и морепродукты, в том числе рыба. Дело в большом количестве триптофана в таком меню. Это незаменимая аминокислота, которая поступает в организм только с пищей, пояснила медик. Из этого вещества синтезируется серотонин и его антагонист мелатонин. Именно эти три компонента поддерживают систему сна и бодрствования.

"Серотонин отвечает за бодрость в светлое время суток. Когда наступает тёмное время, вырабатывается мелатонин, который отвечает за продолжительность сна и его качество. Продукты с высоким содержанием триптофана — кунжут, фисташки, кешью, миндаль и фундук. Они являются абсолютными рекордсменами по содержанию этой аминокислоты. Например, для выработки достаточного количества мелатонина достаточно семи фисташек или 28 граммов миндаля", — рассказала терапевт в интервью порталу Ura.ru.

Она также указала на важность мяса кролика, индейки, такой рыбы, как палтус, лосось, форель, скумбрия. Морепродукты в этом плане подойдут все: лангусты, осьминоги, креветки, омары, раки, устрицы, гребешки и так далее. Даже их небольшая порция удовлетворит суточную потребность в триптофане, сказала Усатова. Также это бобовые: фасоль и чечевица. Кроме того, отметила врач, поднять уровень воспроизводимого серотонина в организме можно естественным образом.

"Нашим помощником станет кефир или другой кисломолочный продукт с живой популяцией лактобактерий. Колонии полезных бактерий вырабатывают 80% серотонина в организме. Поэтому поддержание популяции микробиоты толстого кишечника будет ещё одним инструментом в поддержании здорового сна. Стоит отметить, что употреблять эти продукты эффективно не позже трёх часов до сна, чтобы они успели усвоиться", — объяснила врач.