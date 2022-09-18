ВСУ ведут обстрел Новой Каховки, работает российское ПВО
Украинские военные ведут обстрел Новой Каховки в Херсонской области. В городе работает российская система ПВО. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
"В 11:04 мск в Новой Каховке работает ПВО", — говорится в сообщении.
Ранее власти объявили в городе воздушную тревогу.
Лайф писал, что ВСУ обстреляли город Сватово из HIMARS. Украинские военные выпустили по населённому пункту две ракеты в 00:15. Информация о пострадавших, а также о нанесённом ущербе ещё уточняется.
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency