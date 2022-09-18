НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 сентября, 08:47

ВСУ ведут обстрел Новой Каховки, работает российское ПВО

Украинские военные ведут обстрел Новой Каховки в Херсонской области. В городе работает российская система ПВО. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

"В 11:04 мск в Новой Каховке работает ПВО", — говорится в сообщении.

Ранее власти объявили в городе воздушную тревогу.

Минобороны РФ: Средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников

Минобороны РФ: Средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников

Лайф писал, что ВСУ обстреляли город Сватово из HIMARS. Украинские военные выпустили по населённому пункту две ракеты в 00:15. Информация о пострадавших, а также о нанесённом ущербе ещё уточняется.

Обложка ©

Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров