ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября 2022, 08:47

ВСУ ведут обстрел Новой Каховки, работает российское ПВО

Украинские военные ведут обстрел Новой Каховки в Херсонской области. В городе работает российская система ПВО. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

"В 11:04 мск в Новой Каховке работает ПВО", — говорится в сообщении.

Ранее власти объявили в городе воздушную тревогу.

Минобороны РФ: Средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников
Минобороны РФ: Средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников

Лайф писал, что ВСУ обстреляли город Сватово из HIMARS. Украинские военные выпустили по населённому пункту две ракеты в 00:15. Информация о пострадавших, а также о нанесённом ущербе ещё уточняется.

BannerImage

Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar