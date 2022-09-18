ВСУ ведут обстрел Новой Каховки, работает российское ПВО

Украинские военные ведут обстрел Новой Каховки в Херсонской области. В городе работает российская система ПВО. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Лайф писал, что ВСУ обстреляли город Сватово из HIMARS. Украинские военные выпустили по населённому пункту две ракеты в 00:15. Информация о пострадавших, а также о нанесённом ущербе ещё уточняется.