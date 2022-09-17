Минобороны РФ: Средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили в воздухе 25 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах Херсона и Новой Каховки. Как уточнили в оборонном ведомстве, в общей сложности с начала спецоперации ликвидировано 293 украинских самолёта, 155 вертолётов и 1973 беспилотника ВСУ. Кроме того, за время проведения СВО российские военные уничтожили 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и 837 боевых машин РСЗО противника. Также ВС РФ ликвидировали 3393 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники украинских военных.