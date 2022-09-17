Минобороны РФ: Средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны РФ за сутки ликвидировали восемь беспилотников Вооружённых сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Покровское, Берестовое, Кодема Донецкой Народной Республики, Вербовое, Пологи Запорожской области, Нововоскресенское, Чкалово Херсонской области, Комсомольское Николаевской области", — сообщил он.
Конашенков добавил, что российские военные уничтожили в воздухе 25 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах Херсона и Новой Каховки. Как уточнили в оборонном ведомстве, в общей сложности с начала спецоперации ликвидировано 293 украинских самолёта, 155 вертолётов и 1973 беспилотника ВСУ. Кроме того, за время проведения СВО российские военные уничтожили 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и 837 боевых машин РСЗО противника. Также ВС РФ ликвидировали 3393 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники украинских военных.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины возобновили обстрел территории около Запорожской АЭС для создания угрозы техногенной катастрофы. Всего было выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ