В Сети появились видео ранней версии GTA VI

В Сети появились видео ранней версии игры Grand Theft Auto (GTA) VI. Ролики разместил пользователь teapotuberhacker на портале Gtaforums.

Ролик с ранней версией GTA VI. Видео © Gtaforums / teapotuberhacker

Так, в Интернете оказалось 90 видео, которые датируются с 2021 года по сентябрь 2022-го. Отметим, что среди них есть те, в которых пользователь играет за двух персонажей — мужчину и женщину. По опубликованным видео уже можно понять, какая механика вождения в шестой части игры, стрельба и физика главных героев. При этом не исключено, что данные элементы могут быть изменены.

В одном из роликов показан интерфейс системы PlayStation 4, но игра, как отмечает "Газета.ru", навряд ли выйдет на этой платформе. При этом разработчики GTA Rockstar Games и издатель Take-Two на данный момент не отреагировали на опубликованный материал. Ожидается, что анонс новой версии полюбившейся геймерам игры может состояться до конца текущего года, а выход приложения — в 2023 году.

Добавим, что опубликованные ролики подтверждают слухи о добавлении в игру нового персонажа — женщины, о чём ранее писало агентство Bloomberg. В истории GTA это происходит впервые. В новой, шестой части сюжетная линия будет основана на истории знаменитой криминальной парочки Бонни и Клайда.