МО РФ: Батальон нацформирования "Айдар" в ДНР потерял более половины личного состава
Российские военные уничтожили более половины личного состава одного из батальонов украинского националистического формирования "Айдар" 53-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе боевых действий в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования "Айдар" 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр Донецкой Народной Республики", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ поразили пункт координации ракетных ударов группировки "Приморье" под Николаевом. Кроме того, военные России ударили по трём пунктам управления ВСУ.
ТАСС / Владимир Гердо