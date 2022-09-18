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18 сентября, 10:36

МО РФ: Батальон нацформирования "Айдар" в ДНР потерял более половины личного состава

Российские военные уничтожили более половины личного состава одного из батальонов украинского националистического формирования "Айдар" 53-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования "Айдар" 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр Донецкой Народной Республики", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ поразили пункт координации ракетных ударов группировки "Приморье" под Николаевом. Кроме того, военные России ударили по трём пунктам управления ВСУ.

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ТАСС / Владимир Гердо

Варвара Романова

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