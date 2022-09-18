Минобороны: ВС России отразили наступление ВСУ в Херсонской области
Украинские военные предприняли неудачную попытку наступления в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Николаевско-Криворожском направлении противник силами трёх ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.
Вооружённые силы России все атаки отразили успешно, уточнил генерал-лейтенант.
Кроме того, ВКС РФ нанесли удар по личному составу и военной технике подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Николаева. На данном направлении за сутки ВСУ потеряли 180 человек, два танка, семь боевых бронированных машин, три орудия и десять автомобилей.
Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ поразили пункт координации ракетных ударов группировки "Приморье" под Николаевом. Также были уничтожены пункты базирования иностранных наёмников американской частной военной компании "Академия" и формирования "Кракен" в районах Краматорска и Николаевки ДНР.
ТАСС /