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Опубликовано 18 сентября 2022, 10:48
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ВС РФ под Харьковом уничтожили склад ВСУ с 7,5 тысячи снарядов к западным артсистемам

Российские военные в районе Харькова уничтожили склад украинских силовиков с 7,5 тысячи снарядов к западным артиллерийским системам. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более 7,5 тысячи снарядов к западным артиллерийским системам", — сообщил он.

Генерал-лейтенант добавил, что в районе села Долинка в Запорожской области российскими военными также уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады украинских бойцов.

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Ранее Лайф писал, что украинские военные предприняли неудачную попытку наступления в Херсонской области. Вооружённые силы России успешно отразили все атаки.

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ТАСС / Пётр Ковалев

Никита Осипов
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