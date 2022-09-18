ВС РФ под Харьковом уничтожили склад ВСУ с 7,5 тысячи снарядов к западным артсистемам

Российские военные в районе Харькова уничтожили склад украинских силовиков с 7,5 тысячи снарядов к западным артиллерийским системам. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более 7,5 тысячи снарядов к западным артиллерийским системам", — сообщил он.

Генерал-лейтенант добавил, что в районе села Долинка в Запорожской области российскими военными также уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады украинских бойцов.