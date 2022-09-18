НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 сентября, 10:46

Средства ПВО РФ за сутки сбили 8 украинских дронов и перехватили 8 снарядов РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции за сутки сбили восемь беспилотных летательных аппаратов и перехватили восемь снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Как уточнил генерал-лейтенант, украинские дроны были сбиты в районах населённых пунктов Малиевка, Ягодное (Харьковская область), Токмак, Червоноармейское (Запорожская область), а также в Лебедевке (ЛНР), Антоновке (ДНР) и во Владимировке (ДНР). Что касается уничтоженных снарядов американской системы HIMARS, то они были сбиты в районе Новой Каховки Херсонской области и города Херсон.

Минобороны: ВС России отразили наступление ВСУ в Херсонской области

Минобороны: ВС России отразили наступление ВСУ в Херсонской области

Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ поразили пункт координации ракетных ударов группировки "Приморье" под Николаевом. Также были уничтожены пункты базирования иностранных наёмников американской частной военной компании "Академия" и формирования "Кракен" в районах Краматорска и Николаевки ДНР.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Sgt. James Hobbs

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров