Средства ПВО РФ за сутки сбили 8 украинских дронов и перехватили 8 снарядов РСЗО HIMARS
Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции за сутки сбили восемь беспилотных летательных аппаратов и перехватили восемь снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Как уточнил генерал-лейтенант, украинские дроны были сбиты в районах населённых пунктов Малиевка, Ягодное (Харьковская область), Токмак, Червоноармейское (Запорожская область), а также в Лебедевке (ЛНР), Антоновке (ДНР) и во Владимировке (ДНР). Что касается уничтоженных снарядов американской системы HIMARS, то они были сбиты в районе Новой Каховки Херсонской области и города Херсон.
Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ поразили пункт координации ракетных ударов группировки "Приморье" под Николаевом. Также были уничтожены пункты базирования иностранных наёмников американской частной военной компании "Академия" и формирования "Кракен" в районах Краматорска и Николаевки ДНР.
ТАСС / Zuma / Sgt. James Hobbs