ЕК предложила заморозить финансирование Венгрии на €7,5 млрд за "коррупцию"

Еврокомиссия предложила Совету стран ЕС заморозить выплаты Венгрии на 7,5 миллиарда евро. Об этом заявил еврокомиссар Йоханнес Хан, слова которого приводятся в релизе ЕК.

"Сегодняшнее решение является чёткой демонстрацией решимости комиссии защитить бюджет ЕС и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для достижения этой важной цели", — подчеркнул он.

Европейская комиссия рассчитывает на то, что данная мера обеспечит защиту бюджета и финансовых интересов Евросоюза от нарушений принципов верховенства права в Венгрии. Таким образом, ЕК предложила приостановить 65% обязательств по трём оперативным программам в рамках политики сплочения. Также комиссия выступила за запрет возлагать на себя юридические обязательства с общественными трастами (доверительная собственность. — Прим. Лайфа) для программ, которые реализуются в прямом и косвенном управлении.

Совет стран ЕС должен в течение одного месяца решить квалифицированным большинством, есть ли необходимость в этих мерах. Причём срок может быть продлён максимум ещё на два месяца в исключительных обстоятельствах. Еврокомиссия же в это время будет следить за ситуацией и сообщать Совету о проблемах, которые могут повлиять на его оценку. При этом Венгрия уже обязалась информировать ЕК о выполнении ключевых шагов по реализации до 19 ноября.