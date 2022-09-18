ЕК предложила заморозить финансирование Венгрии на €7,5 млрд за "коррупцию"
Еврокомиссия предложила Совету стран ЕС заморозить выплаты Венгрии на 7,5 миллиарда евро. Об этом заявил еврокомиссар Йоханнес Хан, слова которого приводятся в релизе ЕК.
"Сегодняшнее решение является чёткой демонстрацией решимости комиссии защитить бюджет ЕС и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для достижения этой важной цели", — подчеркнул он.
Европейская комиссия рассчитывает на то, что данная мера обеспечит защиту бюджета и финансовых интересов Евросоюза от нарушений принципов верховенства права в Венгрии. Таким образом, ЕК предложила приостановить 65% обязательств по трём оперативным программам в рамках политики сплочения. Также комиссия выступила за запрет возлагать на себя юридические обязательства с общественными трастами (доверительная собственность. — Прим. Лайфа) для программ, которые реализуются в прямом и косвенном управлении.
Совет стран ЕС должен в течение одного месяца решить квалифицированным большинством, есть ли необходимость в этих мерах. Причём срок может быть продлён максимум ещё на два месяца в исключительных обстоятельствах. Еврокомиссия же в это время будет следить за ситуацией и сообщать Совету о проблемах, которые могут повлиять на его оценку. При этом Венгрия уже обязалась информировать ЕК о выполнении ключевых шагов по реализации до 19 ноября.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕП заняться реальными проблемами европейцев вместо нападок на Венгрию. Таким образом министр ответил на доклад Европарламента, в котором говорилось о риске нарушения Будапештом "основных европейских ценностей", среди которых проблемы с демократией и коррупцией.
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